दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें किन वाहनों को मिलेगी छूट

Delhi BS6 Rule: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देश के तहत यह नियम लागू होगा। इसका उद्देश्य सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।