BREAKING: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, शख्स ने जड़ा थप्पड़

दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर ने कहा कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की यह कोशिश जन सुनवाई को डीरेल करने की मंशा से की गई है।