अब दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला में चलेगा बुलडोजर, MCD ने शुरू की तैयारी

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद एक बार फिर MCD बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध निर्माण हटाने के लिए अब एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के शाहीन बाग समेत कई इलाकों में चलने वाला है। बता दें कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से यहां एनसीडी की कार्रवाई बंद है।

दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर निकलने वाला है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद एक बार फिर एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में जुटी है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। एमसीडी ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित किया है। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ-साथ कई वार्डों को चिन्हित किया गया है, जहां पर बुलडोजर को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से कार्रवाई बंद है।

Delhi Demolition Drive MCD Set to Run Bulldozer In Shaheen Bagh and Other Areas