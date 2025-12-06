ताबूत लेकर एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी पत्नी, फ्लाइट डिले पर छलका महिला का दर्द, देखें वीडियो

इंडिगो फ्लाइट डिले (X)
इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने सैकड़ों-हजारों यात्रियों को तो परेशान किया ही है, कुछ लोगों के लिए यह दर्द जीवन भर का जख्म बन गया है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है गुवाहाटी एयरपोर्ट से, जहां एक महिला अपने दिवंगत पति का ताबूत लेकर कोलकाता जाने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट का कोई अता-पता नहीं।
“मैं सुबह शिलॉंग से आई हूं। मेरे पति का निधन हो गया है। मुझे उनका ताबूत कोलकाता ले जाना है ताकि होमटाउन में उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। हमने इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं कि फ्लाइट आएगी भी या नहीं… मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा।”
पिछले चार दिनों में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मौसम, ऑपरेशनल कारण और क्रू शेड्यूलिंग की दिक्कतों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन कोई ठोस जानकारी या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही।
इंडिगो फ्लाइट्स से जुड़े की देरी से जुड़े अलग-अलग कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमे से एक वीडियो गोवा एयरपोर्ट का है जहां यात्री एयरपोर्ट पर गरबा करते नजर आ रहे हैं।
अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री फूट-फूटकर रो रही है। वजह किसी को पता नहीं, लेकिन इतना साफ है कि मंज़िल तक पहुँचने की कोशिश नाकाम होने पर उसके आंसू थम नहीं रहे।
नाइजीरियाई महिला ने अचानक उड़ान रद्द होने पर इंडिगो स्टाफ पर गुस्साती नजर आ रही है। वह गुस्से में स्टाफ मेंबर्स से बहस करती दिख रही है साथ काउंटर पर चढ़ कर चिल्ला रही है।
