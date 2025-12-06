ताबूत लेकर एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी पत्नी, फ्लाइट डिले पर छलका महिला का दर्द, देखें वीडियो

इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने सैकड़ों-हजारों यात्रियों को तो परेशान किया ही है, कुछ लोगों के लिए यह दर्द जीवन भर का जख्म बन गया है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है गुवाहाटी एयरपोर्ट से, जहां एक महिला अपने दिवंगत पति का ताबूत लेकर कोलकाता जाने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट का कोई अता-पता नहीं।