दिल्ली से चोरी हुआ 1 करोड़ का ‘कलश’ बरामद, UP में पकड़ा गया आरोपी

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के कलश मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से मुख्य आरोपी भूषण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी गया एक कलश बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 3 सितंबर को लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन के दौरान हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को धोती-कुर्ता पहने हुए पूजा स्थल पर पहुंचकर कलश को झोले में छिपाकर ले जाते हुए देखा गया। जांच के बाद पुलिस ने हापुड़ में छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा।
पूछताछ में भूषण वर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने एक नहीं, बल्कि तीन कलश चोरी किए थे, जिनमें से अभी केवल एक बरामद हुआ है। बरामद कलश में 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े हैं, जो जैन समुदाय के दैनिक पूजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने चोरी की योजना पहले से बनाई थी और कई दिनों तक आयोजन स्थल की रेकी की थी। वह श्रद्धालुओं के बीच घुलमिल गया था ताकि किसी को शक न हो। दिल्ली पुलिस और हापुड़ पुलिस की संयुक्त टीम अब बाकी दो कलशों और अन्य संदिग्धों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।
आयोजक सुधीर जैन, जो रोजाना पूजा के लिए यह कलश लाते थे, ने बताया कि इस कलश का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बहुत अधिक है। चोरी की घटना ने जैन समुदाय को स्तब्ध कर दिया था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बाकी दो कलशों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का वादा किया गया है।