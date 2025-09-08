दिल्ली से चोरी हुआ 1 करोड़ का ‘कलश’ बरामद, UP में पकड़ा गया आरोपी

आयोजक सुधीर जैन, जो रोजाना पूजा के लिए यह कलश लाते थे, ने बताया कि इस कलश का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बहुत अधिक है। चोरी की घटना ने जैन समुदाय को स्तब्ध कर दिया था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बाकी दो कलशों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का वादा किया गया है।