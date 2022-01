दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जल्द हटने के आसार, कल DDMA की बैठक में हो सकता है फैसला

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ ही कुछ औऱ पाबंदियां जल्द हटाई जा सकती हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना का हालातों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है।

कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही वीकेंड कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियों को हटाया जा सकता है। दरअसल गुरुवार को होने वाली डीडीएमए की मीटिंग मे इस पर कुछ फैसला हो सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर एक दिन पहले संकेत दिए थे। मंगलवार को उन्होंने कहा था कि देश में बेशक कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली में यह पांचवीं लहर है। यहां कम होते मामलों के बीच पाबंदियों को जल्द हटाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एलजी अनिल बैजल का भी जिक्र किया था।

Delhi Weekend Curfew May End in DDMA Meeting on 27 Jannuary