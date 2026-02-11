DU का कॉलेज बना शादी का मंडप, प्रिंसिपल मैडम ने कैंपस में ही लगा दिया बेटे की शादी का टेंट, विद्रोह में उतरे छात्र

इस कार्यक्रम के कई फोटों और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इनमें कॉलेज परिसर के बड़े हिस्से को रंगीन टेंट से ढका हुआ देखा जा सकता है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज ग्राउंड और अन्य हिस्सों को निजी वेडिंग वेन्यू की तरह सजाया गया। आरोप है कि हॉस्टल बिल्डिंग को भी शादी में आए मेहमानों के ठहरने के लिए गेस्टहाउस में बदला गया, जिससे छात्रों की आवाजाही और अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसी बात का विरोध करने के लिए सोमवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हंसराज यूनिट के नेतृत्व में दो सौ से अधिक छात्र मैदान में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया।