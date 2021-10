Delhi: अब घर बैठे मिलेगा राशन, हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की Home Delivery योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में शराब की होम डिलीवरी के बाद अब घर-घर राशन ( Ration ) की भी डिलीवरी ( Home Delivery ) कर सकेगी। खास बात यह है कि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) से भी मंजूरी मिल गई है।

कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को उचिम मूल्य की दुकानों में राशन की कमी नहीं होने पर राशन को कार्ड होल्डरों के घर तक पहुंचाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। हालांकि इस मामले में कोर्ट का रुख करने के बाद अब केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है।

The Delhi High Court has given green signal to the Delhi Government to divert ration delivery to cardholders at doorsteps if there is no shortage in fair price shops.



The Division Bench of Justices Vipin Sanghi and Jasmeet Singh modified its order on March 22, 2021. pic.twitter.com/rZAya6lk4L