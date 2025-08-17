‘दिल्ली विकास क्रांति की साक्षी बन रही है’, 11 हजार करोड़ रुपये की हाइवे परियोजनाओं के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ की। पीएम ने कहा- मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया है कि यमुना से इतने समय में 16 लाख मीट्रिक टन शिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 DEVI इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। भविष्य में ये इलेक्ट्रिक बसें करीब 2 हजार का आंकड़ा पार कर जाएंगी। ये ग्रीन दिल्ली- क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।