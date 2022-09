दिल्ली के उपराज्यपाल ने 5 AAP नेताओं पर ठोका मानहानि का केस, दो करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग

दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच उपराज्यपाल ने बड़ा कदम उठाया है। एलजी ने आप के पांच नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया है।

दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और आम आदमी पार्टी बीच चल रही जुबानी जंग अब अदालत के दरवाजे तक जा पहुंची है। ताजा मामला मानहानि केस को लेकर है। दरअसल उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी और उसके पांच नेताओं के खिलाफ उनके कथित आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से आप और उसके कई नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ 'झूठे' आरोप लगाने से रोकने का आग्रह किया है।

Delhi Lt Governor Files Defamation Case Against Five AAP leaders Demands Of Rs 2 Crore