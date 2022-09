पंजाब सरकार को बड़ा झटका, NGT ने लगाया 2 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

पंजाब की मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि ये जुर्माना करीब 2000 करोड़ रुपए का है। इसके पीछे की वजह भी काफी बड़ी बताई जा रही है।

पर्यावरण को लेकर देशभर में लगातार काम हो रहा है। इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के चलते पंजाब की AAP सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। NGT ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका है। मिली जानकारी के मुताबिक, एनजीटी ने पंजाब राज्य को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन में गैर जिम्मेदार या लापरवाह पाया। यही वजह है कि, इसको लेकर एनजीटी की ओर से सख्त कदम उठाते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है।

Punjab Government Big Blow National Green Tribunal Imposes Two Thousand Rupees Fine Know Why