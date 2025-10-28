Delhi MCD Bypolls: 12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग, जानें कब घोषित होंगे नतीजे

12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग (Photo-IANS)
Delhi MCD Bypolls: राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दरअसल, विधासनभा चुनाव में पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद 11 सीटें खाली हो गई थी, जबकि द्वारका बी की पार्षद कमलजीत सहरावत लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई थीं।
MCD की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसमें शालीमार बाग-बी, ग्रेटर कैलाश, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, मुंडका और विनोद नगर है। इनमें सामान्य और आरक्षित दोनों सीटें शामिल हैं। इनमें से नौ सीटें बीजेपी के पास और तीन आम आदमी पार्टी के पास थीं।
EC ने कहा कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 3 नवंबर से 10 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वे 15 नवंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से वार्डों में लागू होगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। वहीं प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है। नॉमिनेशन करते समय जनरल प्रत्याशी के लिए 5 हजार और SC प्रत्याशी के लिए 2500 रुपये जमानत राशि नकद जमा करनी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्दिष्ट अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के पास नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए मतदान केंद्रों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
एसईसी ने कहा, "मतदाताओं की पहुंच और सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा।
