Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi MCD Bypolls: 12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग, जानें कब घोषित होंगे नतीजे

राज्य चुनाव आयोग ने कहा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 3 नवंबर से 10 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 28, 2025

12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग (Photo-IANS)

Delhi MCD Bypolls: राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दरअसल, विधासनभा चुनाव में पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद 11 सीटें खाली हो गई थी, जबकि द्वारका बी की पार्षद कमलजीत सहरावत लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई थीं।

इन सीटों पर होगा चुनाव

MCD की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसमें शालीमार बाग-बी, ग्रेटर कैलाश, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, मुंडका और विनोद नगर है। इनमें सामान्य और आरक्षित दोनों सीटें शामिल हैं। इनमें से नौ सीटें बीजेपी के पास और तीन आम आदमी पार्टी के पास थीं।

10 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन

EC ने कहा कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 3 नवंबर से 10 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वे 15 नवंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।

आचार संहिता हुई लागू

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से वार्डों में लागू होगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। वहीं प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है। नॉमिनेशन करते समय जनरल प्रत्याशी के लिए 5 हजार और SC प्रत्याशी के लिए 2500 रुपये जमानत राशि नकद जमा करनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्दिष्ट अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के पास नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए मतदान केंद्रों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी डिजिटल सुविधा

एसईसी ने कहा, "मतदाताओं की पहुंच और सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 04:17 pm

Hindi News / National News / Delhi MCD Bypolls: 12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग, जानें कब घोषित होंगे नतीजे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

राष्ट्रीय

5-स्टार होटल में महिला से सरेआम छेड़छाड़, पति और भाई के सामने किया हमला

राष्ट्रीय

मौसम का बदला मिज़ाज: 29, 30 और 31 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
राष्ट्रीय

‘मेरी मदद करो नहीं तो देर हो जाएगी’, रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे जालंधर के व्यक्ति ने लगाई गुहार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.