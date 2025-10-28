Delhi MCD Bypolls: 12 सीटों पर 30 नवंबर को होगी वोटिंग, जानें कब घोषित होंगे नतीजे

Delhi MCD Bypolls: राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दरअसल, विधासनभा चुनाव में पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद 11 सीटें खाली हो गई थी, जबकि द्वारका बी की पार्षद कमलजीत सहरावत लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई थीं।