Delhi Metro: दिल्ली में इन 3 मेट्रो स्टेशनों के बदले नाम, जानें अब किन नामों से होगी पहचान

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि एक चालू स्टेशन और दो नए स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे ताकि आवागमन सुगम हो और हर स्टेशन अपने आस-पास के इलाके से और भी मज़बूती से जुड़ सके। हैदरपुर में कलश यात्रा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रेड लाइन पर पीतमपुरा स्टेशन को अब मधुबन चौक कहा जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के बीच भ्रम को कम करना और स्टेशनों को उनके वास्तविक स्थानीय भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है।