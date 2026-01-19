Delhi-NCR में जहरीली हुई हवा: 450 के पार पहुँचा AQI, साँस लेना हुआ दूभर

दिल्ली के लगभग हर कोने में हवा का दम घुट रहा है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो वजीरपुर (473) और विवेक विहार (472) में स्थिति सबसे भयावह है। इसके अलावा रोहिणी, जहांगीरपुरी और आनंद विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी AQI 460 के पार है। यही हाल नोएडा और गाजियाबाद का भी है। गाजियाबाद के लोनी में AQI 476 दर्ज किया गया है, जो फेफड़ों के लिए किसी गंभीर खतरे से कम नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद PM 2.5 कणों की मात्रा इतनी अधिक है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है।