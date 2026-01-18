18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Weather: उत्तर भारत में ‘व्हाइट इमरजेंसी’, 444 पहुंचा प्रदूषण का मीटर, अब हवाई सफर के लिए ‘FogCare’ का सहारा

Pollution: उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने मचाया तांडव, दिल्ली में AQI 444 के पार। जानिए एयर इंडिया की नई फॉग केयर नीति और मौसम का हाल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 18, 2026

Visibility: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुदरत का दोहरा प्रहार जारी है। एक तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से कंपकंपी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की चादर से सड़कों से लेकर आसमान तक सब कुछ धुंधला (Delhi Weather Update0 हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में हालात इतने खराब हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे 'डे कोल्ड' (Day Cold) जैसी स्थिति बन गई है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पड़ी है। विजिबिलिटी शून्य (Zero Visibility Delhi) होने के कारण विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच एयर इंडिया ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए फॅाग केयर सेवा (Air India FogCare) शुरू की है। इसके तहत अगर आपकी फ्लाइट कोहरे की वजह से लेट या कैंसिल होती है, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं। यह कदम सर्दियों में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो रहा है।

गैस चैम्बर बनी दिल्ली, सांसों पर संकट

केवल कोहरा ही परेशानी की वजह नहीं है; इसके साथ मिला जहरीला धुआं अब 'स्मॉग' बन चुका है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 444 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो जब तक तेज हवाएं नहीं चलतीं, तब तक प्रदूषण के इन बारीक कणों से निजात मिलना मुश्किल है। डॉक्टरों का कहना है कि यह हवा किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी 20 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक है। लोग आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।

मौसम विभाग की चेतावनी: अभी नहीं मिलेगी राहत

आईएमडी ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'भीषण कोहरा' छाया हुआ रहने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते वातावरण में नमी बढ़ी है, जिससे कोहरा और घना हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे पर चलते समय गाड़ियों की फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और रफ्तार बेहद कम रखें।

जनता और प्रशासन का क्या है कहना ?

यात्रियों का गुस्सा: रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों का कहना है कि ट्रेनें 12-12 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म पर रात गुजारनी पड़ रही है।

पर्यावरणविद: विशेषज्ञों का कहना है कि केवल निर्माण कार्यों पर रोक लगाना काफी नहीं है, हमें प्रदूषण के स्थाई समाधान की ओर देखना होगा, वरना हर साल उत्तर भारत इसी तरह 'गैस चेंबर' बनता रहेगा।

अब आगे क्या होने वाला है ?

अगले 24 घंटों में यदि प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है, तो दिल्ली सरकार 'ऑड-इवन' जैसे कड़े नियम लागू कर सकती है। स्कूलों को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं, एयरलाइंस कंपनियां अन्य शहरों में भी 'फॉग केयर' जैसी सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही हैं ताकि एयरपोर्ट पर भीड़ को कम किया जा सके।

कोहरे की ओट में सड़क हादसों का डर

इस मौसम का एक डरावना पहलू सड़क दुर्घटनाएं हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे और वेस्टर्न पेरिफेरल जैसे रास्तों पर 'मल्टीपल व्हीकल कोलिजन' (एक साथ कई गाड़ियों का टकराना) की खबरें आ रही हैं। कोहरे की वजह से ड्राइवरों को सामने खड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती, जो जानलेवा साबित हो रही है। परिवहन विभाग ने रात के समय भारी वाहनों के चलने पर कुछ पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Updated on:

18 Jan 2026 01:10 pm

Published on:

18 Jan 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / Weather: उत्तर भारत में ‘व्हाइट इमरजेंसी’, 444 पहुंचा प्रदूषण का मीटर, अब हवाई सफर के लिए ‘FogCare’ का सहारा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.