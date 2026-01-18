Weather: उत्तर भारत में ‘व्हाइट इमरजेंसी’, 444 पहुंचा प्रदूषण का मीटर, अब हवाई सफर के लिए ‘FogCare’ का सहारा

Visibility: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुदरत का दोहरा प्रहार जारी है। एक तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से कंपकंपी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की चादर से सड़कों से लेकर आसमान तक सब कुछ धुंधला (Delhi Weather Update0 हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में हालात इतने खराब हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे 'डे कोल्ड' (Day Cold) जैसी स्थिति बन गई है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पड़ी है। विजिबिलिटी शून्य (Zero Visibility Delhi) होने के कारण विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच एयर इंडिया ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए फॅाग केयर सेवा (Air India FogCare) शुरू की है। इसके तहत अगर आपकी फ्लाइट कोहरे की वजह से लेट या कैंसिल होती है, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं। यह कदम सर्दियों में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो रहा है।