स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला, Grap-4 लागू होते ही किया बड़ा बदलाव

सरकारी सर्कुलर के अनुसार, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का यह आदेश दिल्ली के सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट स्कूल, NDMC स्कूल, दिल्ली कैंट बोर्ड के स्कूल और MCD के स्कूल शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अगले आदेश तक राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में ही जारी रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों के लिए अगले कुछ दिनों तक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।