14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला, Grap-4 लागू होते ही किया बड़ा बदलाव

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 14, 2025

स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश (AI Image)

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार ने नवंबर महीने में पहले GRAP-3 लागू किया था। हालांकि, AQI में थोड़े सुधार के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, लेकिन अब राजधानी की हवा फिर से जहरीली हो गई है।

शनिवार देर रात लागू हुआ Grap 4

शनिवार शाम GRAP-3 लागू किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हालात और बिगड़ गए, जिसके चलते देर रात GRAP-4 लागू करने का फैसला लिया गया। GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है।

हाइब्रिड मोड पर 5वीं तक की क्लास

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। जिन स्कूलों और घरों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, उन्हें सरकारी आदेश के अनुसार सोमवार, 15 दिसंबर 2025 से हाइब्रिड मोड में पढ़ाई शुरू करनी होगी।

फिलहाल सिर्फ 5वीं तक के छात्रों के लिए आदेश

दिल्ली सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश फिलहाल केवल कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए लागू होगा। छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए अभी कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अगला आदेश आने तक इन कक्षाओं के छात्रों को स्कूल जाना होगा। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए भी आने वाले दिनों में हाइब्रिड मोड या विंटर वेकेशन को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश

सरकारी सर्कुलर के अनुसार, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का यह आदेश दिल्ली के सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट स्कूल, NDMC स्कूल, दिल्ली कैंट बोर्ड के स्कूल और MCD के स्कूल शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अगले आदेश तक राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में ही जारी रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों के लिए अगले कुछ दिनों तक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

Grap-4 में कौनसी पाबंदियां लागू

CPCB की हालिया रिपोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की सिफारिश पर शनिवार शाम से राजधानी में ग्रैप-4 (Grap-IV) लागू किया गया और इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का निर्देश जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

14 Dec 2025 10:48 am

Published on:

14 Dec 2025 10:03 am

Hindi News / National News / स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला, Grap-4 लागू होते ही किया बड़ा बदलाव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.