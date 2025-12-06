दिल्ली वालों सावधान! अगले 5 दिन कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, कई राज्यों में मौसम का अलर्ट

दिल्ली में ठंड का अलर्ट (IANS)
उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके चलते दिन में भी ठंड का असर तेज़ी से महसूस किया जा रहा है।
दिल्ली में पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राजधानीवासियों को ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले पाँच दिनों तक तापमान इसी स्तर के आसपास बना रहेगा।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में शीतलहर चल सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है और शीतलहर का असर अगले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम समाचार