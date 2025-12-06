दिल्ली वालों सावधान! अगले 5 दिन कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, कई राज्यों में मौसम का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में शीतलहर चल सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है और शीतलहर का असर अगले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।