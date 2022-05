दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना आज संभालेंगे पद, सामने होंगी बड़ी चुनौतियां

दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर विनय कुमार सक्सेना आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया जाएगा इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत सैकड़ों अतिथि शामिल होंगे। शपथ लेने के बाद बतौर एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी।

Published: May 26, 2022 10:16:47 am

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आज नया उपराज्यपाल मिलने जा रहा है। अनिल बैजल के इस्तीफे देने के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल की कुर्सी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया जाएगा इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत सैकड़ों अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत 500 से ज्यादा गणमान्य व्यक्तियों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया। हालांकि शपथ लेने के बाद विनय कुमार सक्सेना की राह इतनी आसान नहीं होगी। उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी।

