IMD ALERT: दिल्ली-एनसीआर में कुदरत का ‘ऑरेंज अलर्ट’, ओले पड़ेंगे; जानें अगले 24 घंटे का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बारिश (Photo-ANI)
Western-Disturbance: देश का मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुरुग्राम व गाजियाबाद (IMD Orange Alert Delhi NCR) में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi Rainfall Update 2026) के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और ओले (Hailstorm in Noida Gurugram today) गिरे, जिससे कड़ाके की ठंड एक बार फिर लौट आई है। मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनसीआर के शहरों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी कर दिया है।
नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में दोपहर के समय अचानक अंधेरा छा गया और देखते ही देखते भारी ओलावृष्टि शुरू हो गई। सड़कों और छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिसे देख लोग हैरान रह गए। बारिश और ओलों के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। ऑफिस जाने वालों और स्कूली बच्चों को घर लौटने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों तक रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का भी अनुमान है।
लगातार हो रही इस बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री नीचे लुढ़क सकता है। हालांकि, इस बारिश का एक सकारात्मक पहलू यह है कि दिल्ली की जहरीली हवा (Pollution) में सुधार होने की उम्मीद है। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल के कण (PM 2.5 और PM 10) जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे एक्यूआई (AQI) के स्तर में गिरावट आएगी।
आम जनता के बीच जहां एक तरफ ओलावृष्टि को देखकर उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग ओलों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिन मौसम की बारिश और ओलावृष्टि गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग