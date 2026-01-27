IMD ALERT: दिल्ली-एनसीआर में कुदरत का ‘ऑरेंज अलर्ट’, ओले पड़ेंगे; जानें अगले 24 घंटे का मौसम

Western-Disturbance: देश का मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुरुग्राम व गाजियाबाद (IMD Orange Alert Delhi NCR) में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi Rainfall Update 2026) के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और ओले (Hailstorm in Noida Gurugram today) गिरे, जिससे कड़ाके की ठंड एक बार फिर लौट आई है। मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनसीआर के शहरों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी कर दिया है।