बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

Delhi Police Arrested 5 Terrorists: दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और IED बनाने वाले सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने दो को दिल्ली से, एक-एक को एमपी, तेलंगाना और झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 8 लोगों से पूछताछ के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक, ये पांचों आतंकी कई सोशल मीडिया साइट्स के जरिए पाकिस्तान स्थित आकाओं के संपर्क में थे। आतंकियों का सरगना दानिश, इस मॉड्यूल को चला रहा था। वह एन्क्रिप्टेड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकांओं के संपर्क में था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकियों का यह ग्रुप भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए काम कर रहे थे। वे सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स चला रहे थे। पुलिस ने ग्रुप हेड दानिश के पास से एक देसी पिस्टल, कारतूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश बरामद किया है।