चोर ASI पर चाकू से वार करता रहा, लोग तमाशा देखते रहे, घायल जवान की मौत पर बोले परिजन

Delhi Police ASI Shambhu Dayal: दिल्ली के मायापुरी थाने में तैनात ASI शंभू दयाल का रविवार सुबह निधन हो गया। 57 वर्षीय शंभू दयाल मूलरूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। शंभू दयाल पर 4 जनवरी को एक बदमाश ने उस समय चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जब वह उसे पकड़ कर थाने ले जा रहे थे। शंभू दयाल की शहादत के बाद उनके परिजनों ने लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है।

Delhi Police Brave ASI Shambhu Dayal dies; kin say no bystander came to his aid