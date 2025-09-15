दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 25 ठिकानों पर छापेमारी, लग्जरी कारें और कैश बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह सर्च ऑपरेशन गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर नकेल कसने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। छापे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के अन्य हिस्सों में मारे गए हैं। बरामद सामान में बुलेटप्रूफ गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी कारें, लाखों रुपये की नकदी और कुछ हथियार शामिल हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं।