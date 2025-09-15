Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 25 ठिकानों पर छापेमारी, लग्जरी कारें और कैश बरामद

Delhi Police Raid: दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए बुलेटप्रूफ गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी कारें, लाखों रुपये की नकदी और कुछ हथियार बरामद किए।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Sep 15, 2025

Delhi Police Raid
दिल्ली पुलिस की 25 ठिकानों पर छापेमारी (File Photo)

दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली-NCR और हरियाणा में गैंगस्टर्स व उनके गुर्गों के 25 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन सुबह से चल रहा है, जिसमें 25 विशेष टीमों के साथ कुल 380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

ये सामान हुआ बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह सर्च ऑपरेशन गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर नकेल कसने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। छापे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के अन्य हिस्सों में मारे गए हैं। बरामद सामान में बुलेटप्रूफ गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी कारें, लाखों रुपये की नकदी और कुछ हथियार शामिल हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं।

6 अपराधी गिरफ्तार

इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां कुख्यात कपिल सांगवान, नंदू गैंग, और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई हैं।

गिरफ्तार किए गए अपराधियों के नाम

  • पवन उर्फ प्रिंस (18)– शूटर, नंदू गैंग, राजमंदिर स्टोर और छावला फायरिंग केस में शामिल।
  • हिमांशु उर्फ मछी (24)– विक्की टक्कर गैंग का सदस्य, 7 मुकदमे हैं।
  • प्रशांत- नंदू गैंग का शूटर, 11 मामले दर्ज हैं।
  • राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत (25)- विक्की टक्कर गैंग का सदस्य, 20 मुकदमे दर्ज हैं।
  • अंकित धिंगरा उर्फ नोनी (34)- नंदू गैंग का सदस्य, 10 मुकदमे दर्ज हैं।
  • प्रवीण उर्फ डॉक्टर- 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई हालिया खुफिया inputs के आधार पर की गई है, जो गैंगवार और संगठित अपराधों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NCR क्षेत्र में अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार ऐसी साझा अभियान चला रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और आगे की अपडेट्स का इंतजार है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

police

Published on:

15 Sept 2025 12:49 pm

Hindi News / National News / दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 25 ठिकानों पर छापेमारी, लग्जरी कारें और कैश बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.