देश में सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रहा दिल्ली, जानें कौन है नंबर- 1; देखें पूरी लिस्ट

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में दिल्ली भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण का स्तर उसके पड़ोसी शहरों नोएडा और गाजियाबाद से भी खराब रहा। देशभर में लगे सतत वायु गुणवत्ता स्टेशनों से ये आंकड़े लिए गए और इसके आधार पर CREA ने रिपोर्ट जारी की है।
बता दें कि इस रिपोर्ट में सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई। वहीं हरियाणा का धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहाँ मासिक औसत PM2.5 का स्तर 123 µg/m³ दर्ज किया गया।
देश भर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में PM2.5 की औसत सांद्रता 107 µg/m³ दर्ज की गई, जो सितम्बर के औसत 36 µg/m³ से तीन गुना अधिक है।
1- धारूहेड़ा, हरियाणा
2- रोहतक, हरियाणा
3- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
4- नोएडा, उत्तर प्रदेश
5- बल्लभगढ़, हरियाणा
6- दिल्ली
7- भिवाड़ी, राजस्थान
8- ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
9- हापुड़, यूपी
10- गुड़गांव, हरियाणा
देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 4-4 शहरों के नाम है। जबकि एक दिल्ली और एक अन्य राजस्थान का भिवाड़ी है।
वहीं सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मेघालय का शिलांग पहले नंबर पर है, जहां औसत PM2.5 सांद्रता 10 µg/m³ थी। 10 सबसे स्वच्छ शहरों में कर्नाटक के चार, तमिलनाडु के तीन तथा मेघालय, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के एक-एक शहर शामिल हैं।
बता दें कि देश के 249 शहरों में से 212 शहर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे। इसके अलावा रिपोर्ट में 'अच्छी' वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गई, जो सितंबर में 179 से घट कर अक्टूबर में केवल 68 रह गई।
