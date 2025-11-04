Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

देश में सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रहा दिल्ली, जानें कौन है नंबर- 1; देखें पूरी लिस्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चाओं में है। CREA की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 04, 2025

प्रदूषित शहरों को लेकर CREA ने रिपोर्ट की जारी

प्रदूषित शहरों को लेकर CREA ने रिपोर्ट की जारी (Photo-IANS)

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में दिल्ली भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण का स्तर उसके पड़ोसी शहरों नोएडा और गाजियाबाद से भी खराब रहा। देशभर में लगे सतत वायु गुणवत्ता स्टेशनों से ये आंकड़े लिए गए और इसके आधार पर CREA ने रिपोर्ट जारी की है।

धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर

बता दें कि इस रिपोर्ट में सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई। वहीं हरियाणा का धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहाँ मासिक औसत PM2.5 का स्तर 123 µg/m³ दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता में आई भारी गिरावट

देश भर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में PM2.5 की औसत सांद्रता 107 µg/m³ दर्ज की गई, जो सितम्बर के औसत 36 µg/m³ से तीन गुना अधिक है।

देश के 10 सबसे प्रदूषित शहर

1- धारूहेड़ा, हरियाणा

2- रोहतक, हरियाणा

3- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

4- नोएडा, उत्तर प्रदेश

5- बल्लभगढ़, हरियाणा

6- दिल्ली

7- भिवाड़ी, राजस्थान

8- ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

9- हापुड़, यूपी

10- गुड़गांव, हरियाणा

देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 4-4 शहरों के नाम है। जबकि एक दिल्ली और एक अन्य राजस्थान का भिवाड़ी है।

शिलांग सबसे स्वच्छ शहर

वहीं सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मेघालय का शिलांग पहले नंबर पर है, जहां औसत PM2.5 सांद्रता 10 µg/m³ थी। 10 सबसे स्वच्छ शहरों में कर्नाटक के चार, तमिलनाडु के तीन तथा मेघालय, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के एक-एक शहर शामिल हैं।

अच्छी गुणवत्ता वाले शहरों में आई गिरावट

बता दें कि देश के 249 शहरों में से 212 शहर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे। इसके अलावा रिपोर्ट में 'अच्छी' वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गई, जो सितंबर में 179 से घट कर अक्टूबर में केवल 68 रह गई।

ये भी पढ़ें

लाइव आकर कहा- ‘यौन शोषण किया, जान का खतरा है फिर भी कोर्ट में घसीटूंगी’, BJP विधायक बोले- वो तो मेरी बेटी जैसी
राष्ट्रीय
BJP विधायक हंसराज पर युवती ने लगाए आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Nov 2025 07:40 pm

Published on:

04 Nov 2025 07:35 pm

Hindi News / National News / देश में सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रहा दिल्ली, जानें कौन है नंबर- 1; देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

पटना

गया में 35 साल से प्रेमयुग, 36 के आंकड़े पर पीके के धीरेंद्र

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

आधी आबादी लिखेगी चुनावी फैसले की पूरी इबारत, नीतीश और तेजस्वी को महिला वोटरों पर भरोसा

पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: NDA की सरकार बनने पर बदल जाएगा इस शहर का नाम, CM योगी ने किया ऐलान

योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं के साथ संवाद में और क्या कुछ कहा?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.