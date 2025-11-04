देश में सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रहा दिल्ली, जानें कौन है नंबर- 1; देखें पूरी लिस्ट

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में दिल्ली भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण का स्तर उसके पड़ोसी शहरों नोएडा और गाजियाबाद से भी खराब रहा। देशभर में लगे सतत वायु गुणवत्ता स्टेशनों से ये आंकड़े लिए गए और इसके आधार पर CREA ने रिपोर्ट जारी की है।