Delhi Corona Update : दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना मामलों में आया बड़ा उछाल, एक दिन में इतने मरीजों की हुई मौत

Delhi Covid-19 Update: दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी है। यहाँ न केवल मामलों में वृद्धि हुई है, बल्कि मौत के आँकड़े अब डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 1652 नए मामले दर्ज किये गए हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। यहाँ कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बुधवार को पिछले 24 घंटों में यहाँ 1600 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किये गए हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 9.92% और एक्टिव मामले 6809 हो गए हैं।

Delhi reports 1,652 new cases, 1,702 recoveries, and 8 deaths in the past 24 hours