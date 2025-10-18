Delhi Riots: मेरा UAPA वाला केस खारिज हो जाएगा…उमर खालिद ने ऐसा क्यों कहा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उमर खालिद की दलीलें सुनीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। खालीद के वकील ने कहा- उमर की गिरफ्तारी के एक साल बाद गवाह पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सुनवाई के दौरान ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि आरोपपत्र पूरी तरह से गवाहों के बयानों पर आधारित था।