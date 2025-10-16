Diwali 2025: पूरी रात नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, सोरेन सरकार ने समय किया तय, छठ और गुरु पर्व पर होगी समय की पाबंदी

Diwali 2025: झारखंड में दिवाली पर अब लोग पूरी रात पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला दिया है। प्रदेश में दिवाली को अब रात के आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाए जाएंगे।