Delhi School Reopen: राजधानी में 1 नवंबर से खुलेंगे नर्सरी से लेकर सभी क्लासेज के लिए स्कूल, छठ पूजा को भी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi School Reopen )में सभी क्लासों को खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है। अब 1 नवंबर से स्कूलों को खोला जाएगा। इसके साथ ही छठ पूजा के आयोजन की भी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodiya ) ने इस बात की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी क्लासों के लिए स्कूल 1 नवंबर से खुलेंगे। DDMA बैठक में स्कूल खोलने पर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही लंबे वक्त से छठ पूजा कराए जाने की मांग को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कोरोना गाइडलाइनों का पालन इस दौरान आवश्यक होगा।

यह भी पढ़ेँः Dengue In Delhi: राजधानी में डेंगू का कहर, आरएमएल, गंगाराम, मैक्स जैसे अस्पतालों में फुल हुए बेड्स

All schools in Delhi will be permitted to open from 1st Nov. Experts suggested that no parent will be forced to send their children to school. All schools will have to ensure that classes take place in hybrid mode with max of 50% strength in classrooms: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/dawMHdgQrD