Delhi Factory Fire: दिल्ली के स्वरूप नगर में गोदाम में भीषण आग, दहशत में कूदे लोग, 6 घायल

Delhi Fire Swaroop Nagar: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रविवार को एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घबराए कुछ लोग सामने वाली इमारत से नीचे कूद गए, जिससे कुल छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां लगाई गईं। पुलिस के मुताबिक, आग स्वरूप नगर की गली नंबर-2 में स्थित एक फैक्ट्री में लगी थी।