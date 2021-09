Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में सुबह हो रही बारिश, कई इलाकों में जल जमाव से यातायात प्रभावित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather News Updates Today ) में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने 10 सितंबर के लिए येलो अलर्ट ( Yellow Alert ) जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब है तेज और अच्छी बारिश के आसार। हालांकि ये अलर्ट विभाग पहले ही जारी कर चुका था।

दिल्ली में दिन की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई। हालांकि बारिश तड़के से ही शुरू हो गई थी, तेज वर्षा के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Delhi: Waterlogging reported outside Qutub Minar metro station following early morning rainfall in the national capital. pic.twitter.com/TQQRqSGdpx