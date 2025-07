New Study: यहां की हवा और पानी बनी जहरीली तो यहां की मिट्टी हुई खराब, बढ़ा रही हैं Cancer और गंभीर बीमारियां

New Study related to Cancer: दिल्ली की सड़कों पर जमी मिट्टी और धूल में जहरीले तत्व मौजूद हैं और इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना जताई गई है। यह बातें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (University of New South Wales) के शोधकर्ताओं के सहयोग से आयोजित अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन के लिए राजधानी में 33 स्थानों से सड़क किनारे की मिट्टी और धूल के नमूने एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण सिडनी स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय UNSW में किया गया। अध्ययन से पता चला है कि राजधानी की मिट्टी और धूल में एंटीमनी नामक एक रासायनिक तत्व का उच्च स्तर पाया गया। एंटीमनी के संपर्क को कैंसर का संभावित जोखिम कारक (carcinogenic risk factor) माना जाता है। अन्य शोधों में पाए जाने वाले भारी रसायनिक तत्व कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं।