ईवी से बढ़ रही बिजली की मांग, अगले पांच साल में 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी खपत

जिसका मुख्य कारण शुरुआती मानसून के बाद तापमान में नरमी थी, जिससे एयर-कंडीशनिंग का इस्तेमाल और एग्रीकल्चर पंपिंग कम हो गई। पर अगले पांच सालों में भारत की सालाना बिजली की खपत में 570 टीडब्ल्यूएच से ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें उद्योगों का हिस्सा एक तिहाई रहेगा। बढ़ी हुई कुल मांग में एयर कंडीशनिंग का योगदान 20 प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है। कृषि और परिवहन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रमुख कारण रहेगा। गौरतलब है कि भारत में 2017 से राष्ट्रीय पीक डिमांड में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 2024 में लगभग 250 गीगावाट तक पहुंच गई है।