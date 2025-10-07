कर्नाटक में जातीय जनगणना के बीच लिंगायत धर्म विवाद की सियासी चिंगारी, जानें CM सिद्दारमैया ने क्या कहा?

कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने लिंगायत को अलग धर्म बताया है, जबकि भाजपा इसे समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कह रही है। जाति आधारित सर्वेक्षण में लिंगायतों को अपनी पहचान दर्ज करने को लेकर असमंजस है। 2 min read