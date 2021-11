Dengue In Delhi: राजधानी में अब तक डेंगू के 1530 केस, केंद्र ने संभाला मोर्चा, मंडाविया ने दिया टेस्टिंग पर जोर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में डेंगू ( Dengue In Delhi ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक 1530 केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ( Mansukh Mandavia ) ने दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की।

इस बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल पर जोर दिया, साथ ही कहा कि डेंगू से निपटने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डेंगू के ज्यादा केसलोड वाले राज्यों की पहचान करेगा और डेंगू नियंत्रण और प्रबंधन में उनका समर्थन करने के लिए एक्सपर्ट टीम भेजेगा।

यह भी पढ़ेँः Delhi Unlock: राजधानी में आज से मिलेंगी और रियायतें, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल के साथ लौटेगी वीकली मार्केट की रौनक

531 new #Dengue cases reported in the last week in Delhi. 6 deaths have been reported this year so far: South Delhi Municipal Corporation pic.twitter.com/XJHiqbGkU9