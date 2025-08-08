BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में कथित रूप से जबरन प्रवेश करने के आरोप में दोनों नेताओं के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ देवघर की पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिकनाथ ठाकुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर 7 अगस्त को मामला दर्ज किया है।