‘घुसपैठिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा’, SIR का जिक्र कर अमित शाह ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता सीता को समर्पित भव्य जानकी मंदिर के लिए भूमिपूजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहें। गृह मंत्री ने शंखनाद के बीच आरती भी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी।