समाचार

'घुसपैठिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा', SIR का जिक्र कर अमित शाह ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना

Bihar Election: शाह ने कहा कि राहुल गांधी को वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए और SIR यह पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत जवाहर लाल नेहरू ने की थी और यह 2003 में भी हुआ था।

पटना

Ashib Khan

Aug 08, 2025

अमित शाह ने तेजस्वी-राहुल पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Bihar Chunav 2025: बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता सीता को समर्पित भव्य जानकी मंदिर के लिए भूमिपूजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहें। गृह मंत्री ने शंखनाद के बीच आरती भी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी।

लालू पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए SIR का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव किसे बचाना चाहते हैं? क्या आप उन बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बाहर से आते हैं और बिहार के लोगों की नौकरियां छीनते हैं? 

‘राहुल वोट बैंक की राजनीति करते है’

इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए और SIR यह पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत जवाहर लाल नेहरू ने की थी और यह 2003 में भी हुआ था। वे इसके कारण ढूंढ रहे हैं क्योंकि वे बिहार चुनाव हारने वाले हैं।

विपक्ष पर साधा निशाना

अमित शाह ने एसआईआर की आलोचना करने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले है। शाह ने लोगों से पूछा कि वोटर लिस्ट का रीविजन होना चाहिए या नहीं? मैं जनता से पूछना चाहता हूं घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग को एसआईआर करना चाहिए या नहीं।

घुसपैठिए इनका वोट बैंक है- शाह

शाह ने कहा कि भारत का संविधान उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देता जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं। राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी इसे खोलकर पढ़ना चाहि।  SIR का ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनका वोट बैंक हैं।

मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया- अमित शाह

सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, उनके पिता और मां लंबे समय तक सत्ता में रहे। गुंडागर्दी, गिरोह चलाने, अपहरण करने, फिरौती मांगने के अलावा, आपने मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया है?

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

08 Aug 2025 05:13 pm

Published on:

08 Aug 2025 04:44 pm

Hindi News / News Bulletin / ‘घुसपैठिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा’, SIR का जिक्र कर अमित शाह ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना

