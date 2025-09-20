‘हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है…’: H1 B वीजा और अमेरिकी टैरिफ के बीच PM मोदी की बड़ी टिप्पणी

PM Modi In Gujarat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक के बाद एक झटका दे रहा है। टैरिफ का मामला अभी शांत नहीं हुआ और ट्रंप ने H1 B वीजा का बम फोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत कंपनियों को प्रत्येक एच-1बी वर्कर वीजा के लिए सालाना 1,00,000 डॉलर का भुगतान करना होगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में सरकार के प्रयासों और भारत की क्षमता पर भी प्रकाश डाला।