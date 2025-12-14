‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे, BJP का फूटा गुस्सा

पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे। (फोटो- IANS)
'वोट चोरी' को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। इस पर भाजपा का गुस्सा फूट पड़ा है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता अपने 'प्यारे नेता' के प्रति इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।
कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ एक विरोध रैली के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर चुनावों में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया।
हालांकि, इस प्रदर्शन से विवाद भी खड़ा हो गया। इसमें कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हुए सुना गया। जब जगह-जगह नारे गूंज रहे थे, तो कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए अपमानजनक नारे लगाते सुने गए।
पूरी विरोध रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते रहे। इस पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने कहा- कांग्रेस पार्टी की रैली में कुछ कांग्रेस सदस्यों ने नारे लगाए- 'मोदी, तेरी कब्र खुदेगी।'
पात्रा ने आगे कहा- मैंने खुद यह नारा नहीं सुना है, लेकिन मैं इसे ध्यान से देखूंगा। अगर ऐसे नारे सच में लगाए गए थे, तो यह दिखाता है कि कांग्रेस अभी भी जनता की भावना को समझने में नाकाम है। जब भी उन्होंने पीएम मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा- कुछ दिन पहले, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने पीएम का मजाक उड़ाते हुए एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कह रहे थे- चाय ले लो, चाय ले लो।
पात्रा ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि इसमें मणिशंकर अय्यर की कोई कमी नहीं है। यह मणिशंकर अय्यर की सोच है, जो पीएम को गाली देना और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के जरिए उन्हें बदनाम करना सिखाती है। जनता अपने पसंदीदा नेता के खिलाफ किसी भी तरह की गाली बर्दाश्त नहीं करती।
बता दें कि कांग्रेस की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे सीनियर नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं।
इसके अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ राज्य के सभी कांग्रेस विधायक और 1,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग