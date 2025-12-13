‘क्या मैंने TV छोड़कर पंजाब पर कोई एहसान किया?’ CM भगवंत ने राहुल-सिद्धू का नाम लेकर ऐसा क्यों बोला…

मान ने आगे कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं जनता के लिए कुछ करूंगा, लेकिन लोग उनसे कहते हैं, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बाद सीएम ने नवजोत सिद्धू पर बोलते हुए कहा कि सिद्धू के साथ भी यही समस्या है। वह भी यहीं कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं पंजाब के लिए कुछ करूंगा। लोग उनसे कहते हैं कि पहले पंजाब के लिए कुछ करके दिखाओ, फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे।