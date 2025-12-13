‘क्या मैंने TV छोड़कर पंजाब पर कोई एहसान किया?’ CM भगवंत ने राहुल-सिद्धू का नाम लेकर ऐसा क्यों बोला…

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Photo - IANS)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर शनिवार को निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू पर कुछ कार्य किए बिना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री और सिद्धू मुख्यमंत्री बनना तो चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शन करके दिखाना नहीं चाहते हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बिना भगवंत मान ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं TV के लिए ही काम करता रहूंगा। उन्होंने अपना उदाहरण पेश करते हुए कहा कि मैंने भी TV पर काम किया है। क्या मैंने यह काम छोड़कर पंजाब की जनता पर कोई एहसान किया है
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये टिप्पणी हाल ही में कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर सिद्धू के 500 करोड़ वाले बयान पर दी है, जहां पूर्व विधायक ने कांग्रेस पंजाब नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा था कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए "500 करोड़ रुपये से भरा सूटकेस" देना पड़ता है।
उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पंजाब में उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो इससे नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे। वहीं सूटकेस वाले बयान पर पार्टी ने एक्शन लेते हुए नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि कौर का कहना है कि वह इस मामले में हाईकमान के संपर्क में हैं।
मुख्यमंत्री भगवत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों की समस्या एक जैसी ही है। दोनों ही जनता के बीच प्रदर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
मान ने आगे कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं जनता के लिए कुछ करूंगा, लेकिन लोग उनसे कहते हैं, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बाद सीएम ने नवजोत सिद्धू पर बोलते हुए कहा कि सिद्धू के साथ भी यही समस्या है। वह भी यहीं कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं पंजाब के लिए कुछ करूंगा। लोग उनसे कहते हैं कि पहले पंजाब के लिए कुछ करके दिखाओ, फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे।
भगवत मान ने सिद्धू पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सिद्धू पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, तब वह अपने विभाग की जिम्मेदारियों को निभा सकते थे और साथ ही अपने काम से जनता के लिए कुछ करके दिखा सकते थे। भगवंत मान ने आगे कहा कि सिद्धू स्थानीय निकाय मंत्री के रूप में शहरों में स्वच्छता, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की स्थिति जैसे मुद्दों पर कुछ कर सकते थे।
