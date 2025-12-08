‘500 करोड़ में CM की कुर्सी’ वाले बयान पर बवाल, Navjot Kaur Sidhu ने अब कहा- ‘हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमसे नहीं मांगे पैसे’

नवजोत कौर सिद्धू ने दो विस्फोटक दावे किए थे- पहला तो यह कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में तभी दोबारा प्रवेश करेंगे जब कांग्रेस उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और दूसरा सिद्धू के पास देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। इन दावों को लेकर बलतेज पन्नू ने कहा कि इन दोनों दावों से यह पता चलता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये के सौदे की आवश्यकता होती है।