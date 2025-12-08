‘500 करोड़ में CM की कुर्सी’ वाले बयान पर बवाल, Navjot Kaur Sidhu ने अब कहा- ‘हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमसे नहीं मांगे पैसे’

नवजोत कौर सिद्धू (Photo: IANS)
Navjot Kaur Sidhu: 'मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये' (500 crore for chief minister) वाली टिप्पणी पर मचे राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) ने सोमवार को कहा है कि उनकी 'सीधी टिप्पणी' को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया।
उन्होंने कहा, "मैं यह देखकर हैरान हूं कि मेरी एक सीधी टिप्पणी को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा।"
Navjot Kaur Sidhu Suitcase Remark: नवजोत कौर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "जब मुझसे किसी अन्य पार्टी की ओर से नवजोत के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए देने के लिए पैसा नहीं है।"
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि "जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।"
पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu CM Post Remark) ने कहा था कि अगर कांग्रेस उन्हें पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है तो उनके पति सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वे पंजाब को एक "स्वर्णिम राज्य" में बदल सकते हैं।
नवजोत कौर ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शनिवार को मुलाकात की थी। उनसे मुलाकात के बाद शनिवार को उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, "हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं। लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।"
उनसे जब मीडियाकर्मियों ने पूछा कि क्या किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मांग नहीं की है, लेकिन "जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।"
उनके बयान के बाद भाजपा और आप ने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों से इस पुरानी पार्टी की कार्यप्रणाली का "घिनौना सच" उजागर हो गया है और यह "धन की राजनीति" में लिप्त है।
नवजोत कौर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने रविवार को कहा कि उन्होंने इस 'घिनौने सच' को उजागर कर दिया है कि कांग्रेस कैसे काम करती है, इसका नेतृत्व कैसे तय होता है और कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और धन संबंधी सौदों के लिए पंजाब के हितों को दरकिनार किया जाता है।
नवजोत कौर सिद्धू ने दो विस्फोटक दावे किए थे- पहला तो यह कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में तभी दोबारा प्रवेश करेंगे जब कांग्रेस उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और दूसरा सिद्धू के पास देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। इन दावों को लेकर बलतेज पन्नू ने कहा कि इन दोनों दावों से यह पता चलता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये के सौदे की आवश्यकता होती है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा था कि नवजोत कौर ने सार्वजनिक रूप से यह कहकर कांग्रेस में धनबल की राजनीति को उजागर कर दिया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत 500 करोड़ रुपये है, जिसे उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चुका सकते।
तरुण चुघ ने एक बयान में कहा था, "जब एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पत्नी स्वयं स्वीकार करती हैं कि वित्तीय सौदों के माध्यम से मुख्यमंत्री का पद खरीदा जा सकता है, तो यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी में पूर्ण नैतिक पतन को दर्शाता है।"
