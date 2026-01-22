UPI-बैंकिंग ऐप्स में आएगा ‘फ्रीज’ बटन, डिजिटल फ्रॉड पर सरकार का बड़ा एक्शन

पिछले एक साल में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों के अकाउंट से लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक उड़ गए। इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को पुलिस, CBI, कस्टम या इनकम टैक्स अधिकारी बताते हैं, फर्जी वीडियो कॉल के जरिए डराया जाता है। ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। डर और घबराहट में लोग तुरंत पैसे भेज देते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है।