ममता सरकार पर दिलीप घोष का बड़ा आरोप, कहा- ‘दिल्ली से आया पैसा, कहां गया, किसी को पता नहीं’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिलीप घोष एकबार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। घोष ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पर्याप्त फंड भेज रही है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि वे पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं।