शास्त्रों और वेदों के मंत्रों से ठीक होगी बीमारियां, आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने शुरू किया शोध

नई दिल्लीPublished: Jan 29, 2024 11:03:33 am Submitted by: Prashant Tiwari



Diseases can be cured by mantras of scriptures: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने शास्त्रों में वर्णित चिकित्सा मंत्रों पर शोध शुरू किया है। इसके लिए विवि में योग चिकित्सा एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है।