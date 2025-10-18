Diwali 2025: भारत में इन जगहों पर नहीं मनाई जाती दिवाली, क्या है इसके पीछे की वजह

वाराणसी में दीपावली का उत्सव अद्वितीय और आध्यात्मिक है। यहां पर गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं, विशेषकर दशाश्वमेध घाट पर, जो एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। घरों, मंदिरों और गलियों को दीपों, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। लोग लक्ष्मी-गणेश पूजन करते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। गंगा आरती का विशेष आयोजन इस पर्व को और भव्य बनाता है।