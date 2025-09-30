Diwali Bonus: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार देगी 30 दिन का बोनस

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। इसमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ) और सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) के कर्मचारी भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर कार्यरत कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। पूरे वर्ष सेवा देने वाले कर्मचारियों को 6,908 रुपये का पूर्ण बोनस प्राप्त होगा, जबकि आंशिक सेवा वाले कर्मचारियों को प्रो-राटा आधार पर (काम किए महीनों के अनुपात में) बोनस दिया जाएगा।