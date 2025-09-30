बिहार में चुनाव आयोग ने उड़ा दिए 48 लाख वोटर्स के नाम, जानें वापस कैसे जुड़वाए नाम

अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। SIR में डेटा इस प्रकार है: एसआईआर शुरू होने से पहले 24 जून 2025 को 7.89 करोड़ मतदाता सूची में थे। इसके बाद मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन और डुप्लिकेट प्रविष्टियों जैसे कारणों से 65 लाख रुपये को बाहर कर दिया गया। 1 अगस्त को मसौदा एसआईआर सूची में इनकी संख्या 7.24 करोड़ थी। जांच के बाद 3.66 लाख लोगों को अयोग्य पाया गया और उन्हें हटा दिया गया। आपत्तियों और जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए जाने पर 21.53 लाख नाम जोड़े गए या पुनः शामिल किए गए। अंत में हटाए गए (65 लाख + 3.66 लाख = 68.66 लाख) और जोड़े गए (21.53 लाख) की गणना के बाद, 30 सितंबर, 2025 तक मतदाताओं की अंतिम संख्या 7.42 करोड़ है।