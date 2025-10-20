Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Diwali 2025: मिट्टी के दीयों की ‘लौ’ हुई कम, इलेक्ट्रिक झालरों के चलते कारीगरों की बढ़ी चिंता, त्योहारी बिक्री से चलता है पूरे साल घर

Diwali 2025: बदलते जमाने के साथ दिवाली में कई चलन बदल चुके हैं। अब दिवाली पर मिट्टी की दीये की जगह इलेक्ट्रिक झालरों ने ले लिए। इसके चलते मिट्टी के कारीगरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

2 min read

चंडीगढ़ पंजाब

image

Swatantra Mishra

Oct 20, 2025

Happy Diwali

दिवाली के लिए मिट्टी के दीये बनाता कारीगर (Photo: IANS)

Diwali 2025: आज दीपावली का पर्व देशभर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिट्टी के कारीगर अपनी मेहनत और कला से तैयार किए गए दीयों, करवे, हठली, गुल्लक और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को बाजार में बेचने में लगे हुए हैं। इन कारीगरों के लिए दीपावली का त्योहार केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि उनके पूरे साल की कमाई का सबसे बड़ा अवसर होता है।

तीन महीने पहले से ही दीये बनाने की तैयारी हो जाती शुरू

काशीपुर में स्टेडियम के पास दक्ष प्रजापति चौक के आस-पास बसे ये गरीब मिट्टी के कारीगर वर्षों से अपनी कला और परिश्रम के दम पर दीपावली के दौरान घर-घर रोशनी पहुंचाते आए हैं। मिट्टी के कारीगर दीपावली से लगभग तीन महीने पहले ही अपने उत्पादों की तैयारी शुरू कर देते हैं। छोटे-छोटे चिराग, बड़े चिराग, दीए-पुरवे और अन्य सजावटी वस्तुएं महीनों की मेहनत से तैयार की जाती हैं।

अब केवल शगुन के तौर पर खरीदते हैं मिट्टी के दीये

महिला कारीगर माया बताती हैं कि पिछले कुछ सालों से काम थोड़ा हल्का हो गया है। इस बार तो बारिश के कारण भी नुकसान हुआ। लोग अब केवल शगुन के तौर पर ही मिट्टी के दीयों को खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री नहीं होती।

चाइनीज झालरों से बढ़ी कारीगरों की परेशानी

बाजार में इलेक्ट्रॉनिक और चाइनीज झालरों के आने से इन कारीगरों की परेशानी और बढ़ गई है। अनीता के अनुसार, लोग अब मिट्टी के दीयों की बजाय बिजली के दीयों और झालरों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इससे इन कारीगरों की मेहनत और कला का महत्व कम होता नजर आता है।

मिट्टी के उत्पाद से लोगों का हो चुका है मोहभंग

तीन महीने की जी-तोड़ मेहनत और दिन-रात की परिश्रम के बाद जब ये कारीगर अपने हाथों से बनाए उत्पाद लेकर बाजार आते हैं और ग्राहक उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान की ओर रुख करते हैं, तो उनके चेहरे पर मायूसी और चिंता साफ झलकती है।

दिवाली के दीये बेचकर ही पूरे साल होता है घर रोशन

मिट्टी के कारीगरों के लिए दीपावली केवल त्योहार नहीं, बल्कि उनके परिवार की आशा और जीवन यापन का माध्यम है। उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बिक्री से उनका पूरे साल का गुजर-बसर चलता है। ऐसे में मिट्टी कलाकार चाहते हैं कि लोग उनकी मेहनत और कला की कद्र करें और अपने दीपावली के त्योहार में मिट्टी के दीयों और अन्य हस्तशिल्पों को प्राथमिकता दें।

(स्रोत-आईएएनएस)

ये भी पढ़ें

दिवाली में सफाई के दौरान DTH सेट-टॉप बॉक्स में छुपे मिले 2,000 रुपये के 100 नोट, परिवार बोला- Biggest Safai diwali 2025
राष्ट्रीय
Diwali Safai 2000 rs note bundle

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Updated on:

20 Oct 2025 04:55 pm

Published on:

20 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / National News / Diwali 2025: मिट्टी के दीयों की ‘लौ’ हुई कम, इलेक्ट्रिक झालरों के चलते कारीगरों की बढ़ी चिंता, त्योहारी बिक्री से चलता है पूरे साल घर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल में राजनीतिक बवाल, SDPI और CPIM कार्यकर्ताओं में हुई झड़प; एंबुलेंस को लगाई आग

राष्ट्रीय

पहले मोबाइल छीना फिर गला काट मार दी गोली, पलामू में हुआ खौफनाक मर्डर

Murder (File Photo)
राष्ट्रीय

IT पेशेवर महिला का यौन उत्पीड़न, हिस्ट्रीशीटर ट्रक चालक गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Diwali पर 235 साल पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे Rahul Gandhi, बनाए बेसन के लड्डू और इमरती

राष्ट्रीय

TMC नेता पर हुआ जानलेवा हमला, ऑफिस के बाहर बदमाश ने चलाई गोलियां

TMC leader attacked
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.