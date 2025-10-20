Diwali 2025: मिट्टी के दीयों की ‘लौ’ हुई कम, इलेक्ट्रिक झालरों के चलते कारीगरों की बढ़ी चिंता, त्योहारी बिक्री से चलता है पूरे साल घर

Diwali 2025: आज दीपावली का पर्व देशभर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिट्टी के कारीगर अपनी मेहनत और कला से तैयार किए गए दीयों, करवे, हठली, गुल्लक और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को बाजार में बेचने में लगे हुए हैं। इन कारीगरों के लिए दीपावली का त्योहार केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि उनके पूरे साल की कमाई का सबसे बड़ा अवसर होता है।