तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK और कांग्रेस में कलह, विपक्ष ने जमकर साधा निशाना

गुडलूर में प्रचार के दौरान पलनीस्वामी ने कहा, “जब कांग्रेस के अन्य नेता डीएमके से सत्ता साझा करने और 234 विधानसभा सीटों में से आधे पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, तब सेल्वपेरुन्थगै यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में हिस्सेदारी की कोई मांग नहीं की।”