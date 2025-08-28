Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में हर व्यक्ति को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए, मोहन भागवत का बड़ा बयान

मोहन भागवत ने कहा, "हमारा हर सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों के साथ अच्छा समन्वय है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ आंतरिक विरोधाभास हैं।

नई दिल्ली

Ashib Khan

Aug 28, 2025

RSS और BJP के बीच मतभेद पर बोले मोहन भागवत (Photo-IANS)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह में मीडिया को किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और समाज को लेकर कई बातें कही। इसके अलावा बीजेपी और RSS के बीच संबंधों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के साथ मतभदों पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा हर सरकार चाहें वह प्रदेश की हो या फिर केंद्र की दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है। 

BJP के साथ संबंधों पर बोले भागवत

BJP के साथ संबंधों को लेकर मोहन भागवत ने कहा- मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है। क्या भाजपा सरकार में सब कुछ RSS तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। 

ये भी पढ़ें

NARI-2025 Report: दिल्ली-कोलकाता-जयपुर नहीं…ये शहर है महिलाओं के लिए सुरक्षित, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे
राष्ट्रीय
image

हम सलाह दे सकते हैं- भागवत

उन्होंने आगे कहा कि मैं कई साल से संघ चला रहा हूं, वे सरकार चला रहे हैं। सलाह दे सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र में फैसला उनका है, इस क्षेत्र में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या?

इस्लाम को लेकर कही ये बात

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा पहले दिन इस्लाम जब भारत में आया उस दिन से इस्लाम यहां है और रहेगा। ये मैंने पिछली बार भी कहा था। इस्लाम नहीं रहेगा ये सोचने वाला हिन्दू सोच का नहीं है। हिन्दू सोच ऐसी नहीं है। दोनों जगह ये विश्वास बनेगा तब ये संघर्ष खत्म होगा। पहले ये मानना होगा कि हम सब एक हैं।

‘प्रत्येक नागरिक के तीन बच्चे होने चाहिए’

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होने चाहिए।

‘सारा समाज हमारा है’

भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों का RSS साथ क्यों नहीं देता' सवाल के जवाब में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- अच्छे काम के लिए जो हमसे सहायता मांगते हैं हम उन्हें सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते हैं तो जो दूर भागते हैं, उन्हें सहायता नहीं मिलती तो हम क्या करें। आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है जिसको हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी देश चलाने के लिए या पार्टी का कोई काम चलाने के लिए अगर वो अच्छा है तो हमारे स्वयं सेवक जाकर मदद करते हैं> हमें कोई परहेज नहीं है। सारा समाज हमारा है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करके रूक जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, सीएम ने किया ऐलान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2025 07:54 pm

Published on:

28 Aug 2025 07:37 pm

Hindi News / National News / भारत में हर व्यक्ति को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए, मोहन भागवत का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.