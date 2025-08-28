Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, सीएम ने किया ऐलान

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कम से कम एक लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में अन्य परिवारों को शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश की महिलाओं के सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का फैसला किया है। यह योजना 25 सितंबर से शुरू होगी और इस दिन दीन दयाल उपाध्याय की जयंती भी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।
इस दौरान सीएम सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25 सिंतबर 2025 को जिन महिलाओं की 23 साल या उससे अधिक उम्र होगी वे सभी इस योजना के लिए पात्र होंगी। विवाहित और अवविवाहित दोनों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही महिलाओं का पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी होना भी आवश्यक है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अगले सात दिन में गजट नोटफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक ऐप भी लांच किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि योजना के पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
इस दौरान सीएम ने यह भी बताया कि अगर किसी महिला को पहले किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, उस महिला को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए परिवार में महिलाओं की संख्या को लेकर कोई संख्या तय नहीं है। अगर किसी परिवार में 3 पात्र महिलाएं है तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्टेज-3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों के अलावा 54 दुलर्भ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अगर पेंशन मिल रही है तो उन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का भी लाभ मिलेगा।