Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, सीएम ने किया ऐलान

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कम से कम एक लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में अन्य परिवारों को शामिल किया जाएगा।