रोना मत…दिल्ली में पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलने पर महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्यों कहा

दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिलने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- लोगों को अब दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार ने वही किया जो वह चाहती थी - पटाखों की वापसी। उन्होंने कहा, इस वर्ष वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने में समय बर्बाद न करें।